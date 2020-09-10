Reuters: США отозвали визы более 1 тыс. граждан Китая из-за их связей с военной отраслью

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Власти США по состоянию на 8 сентября аннулировали визы более чем 1 тыс. граждан КНР. Как заявил в среду агентству Reuters представитель Госдепартамента, это было сделано в рамках попыток администрации противостоять въезду в страну студентов и ученых, связанных, по мнению Вашингтона, с Народно-освободительной армией Китая.

"Мы продолжаем приветствовать [преследующих] правомерные [цели] студентов и ученых из Китая, которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства", - приводит Reuters слова представителя внешнеполитического ведомства.

В конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну из КНР ряда аспирантов и ученых, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам. Речь идет о людях, "связанных с Народно-освободительной армией Китая", которые, по утверждению американских властей, могут приезжать с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности.

Министерство образования КНР тогда выразило протест из-за этих ограничений со стороны США.