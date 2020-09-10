Главный инфекционист США считает, что Трамп не искажал сведения об опасности коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в публичных выступлениях не искажал сведения об опасности нового коронавируса, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. С таким заявлением он выступил в среду в интервью телеканалу Fox News .

Фаучи, который входит в рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, был задан вопрос, казалось ли ему, что Трамп принижал опасность вируса. "Нет, - ответил главный американский инфекционист. - Мне совершенно не казалось, что он что-либо искажает".

"В наших с ним беседах волнующие нас вопросы всегда обсуждались открыто, - подчеркнул Фаучи. - И во время его [Трампа] публичных выступлениях я сам слышал, что он говорит о тех же самых вещах". "Не припоминаю такого, чтобы в публичных выступлениях президент говорил о чем-то, что мы не обсуждали в наших беседах", - указал специалист.

Ранее в среду телекомпания CNN привела в репортаже выдержки из выходящей в свет 15 сентября книги американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" (Rage), где утверждается, что Трамп еще до широкого распространения пандемии в США знал, что коронавирус опасен. При этом телекомпания сослалась на беседу Трампа с Вудвордом 7 февраля, когда президент признавал, что вирус представляет "смертельную угрозу" и, возможно, в пять раз более смертоносен, чем вирус гриппа. Эти высказывания Трампа резко контрастируют с его публичными заявлениями, что "вирус исчезнет", отметила CNN.

Сам Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов в Белом доме, допустил, что намеренно мог вводить общественность в заблуждение по поводу коронавируса, чтобы предотвратить панику. "Последнее, что мы должны были демонстрировать, - это паника, волнение и страх. Мы должны были позаботиться о ситуации, в которую попали", - отметил президент. Он пояснил, что "не хотел носиться вокруг с криками и воплями" о надвигающейся опасности.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 6,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 190 тыс. человек.