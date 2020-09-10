Помощник Трампа отверг обвинения в политизации оценок разведки США касательно угрозы РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен отверг обвинения в политизации оценок и выводов американской разведки касательно предполагаемой угрозы российского вмешательства в процесс выборов. Соответствующее заявление он сделал в среду в эфире телеканала Fox News.

О'Брайену был задан вопрос о жалобе бывшего и.о. заместителя главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Брайана Мерфи, которую тот направил в специальные комитеты по разведке, а также комитеты по внутренней безопасности Сената и Палаты представителей Конгресса. "Я даже не слышал об этом парне и не знаю, кто он такой", - указал помощник президента. "В приличном обществе такие вещи подвергают осуждению, но сейчас на это обращают внимание СМИ. Это абсолютная неправда", - заключил О'Брайен.

В среду жалобу Мерфи, который до недавних пор курировал в МВБ разведку и аналитику, обнародовал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. По информации его пресс-службы, Мерфи сигнализирует о "неоднократных нарушениях закона" и норм работы американской администрации со стороны чиновников "Белого дома и МВБ" в части, касающейся доведения до высшего руководства в Вашингтоне заключений разведки.

Речь, согласно данным пресс-службы Шиффа, идет в том числе о "злоупотреблении [служебными] полномочиями, попытках цензуры" при составлении донесений спецслужб и "ненадлежащем управлении разведывательной программой", связанной с расследованием предполагаемых попыток России "повлиять на американские выборы". По указанию Мерфи, инструкции, содержащие требование "прекратить предоставлять разведывательные оценки об угрозе российского вмешательства в США и начать вместо этого отчитываться о деятельности по влиянию со стороны Китая и Ирана", поступали непосредственно от О'Брайена.