Два сенатора упрекнули Минфин США в том, что тот давно не расширял "список Магнитского"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы в среду призвали главу Минфина США Стивена Мнучина немедленно расширить санкции против России в рамках так называемого Закона имени Магнитского, не уточняя при этом, против кого именно, по их мнению, необходимо ввести рестрикции. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

"С момента принятия в 2012 году Закона имени Магнитского мы ожидали, что Управление по контролю за иностранными активами [OFAC] Минфина США будет ежегодно объявлять о пополнении списка санкций к концу каждого календарного года, однако сейчас уже 9 сентября, а у нас все еще нет порции ограничительных мер от администрации за 2019 год. С этой целью мы призываем немедленно распространить полноценный и заслуживающий доверия список", - говорится в письме, которое направили Мнучину сенаторы Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Бен Кардин (от штата Мэриленд).

По их мнению, Закон имени Магнитского представляет собой "один из наиболее эффективных из имеющихся у США инструментов для привлечения к ответственности нарушителей прав человека в России". "Только в этом году десятки лиц, связанных с Ираном, Китаем и Венесуэлой были внесены OFAC в санкционные списки, при этом с Россией были связаны только 17 лиц, в отношении которых были введены санкции", - считают законодатели.

"Там [в России] по-прежнему есть множество лиц, по отношению к которым применимы положения <...> этого закона. <...> Любое дальнейшее промедление в вопросе пополнения списка за 2019 год, согласно закону, недопустимо, а также препятствует способности США привлекать к ответственности тех, кто совершает ужасные действия в России", - утверждают Менендес и Кардин.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан тогдашним президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека на родине. Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.