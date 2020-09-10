Помпео: США сделают все возможное, чтобы установить виновных в ситуации с Навальным

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. США будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы определить виновных в ситуации с Алексеем Навальным. Такое заявление сделал в среду в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майкл Помпео.
"Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен", - указал Помпео. При этом он отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры в связи с этой ситуацией, до тех пор, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.