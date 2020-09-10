{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального

Помпео: США сделают все возможное, чтобы установить виновных в ситуации с Навальным

Госсекретарь США отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры в связи с этой ситуацией

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. США будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы определить виновных в ситуации с Алексеем Навальным. Такое заявление сделал в среду в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майкл Помпео.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен", - указал Помпео. При этом он отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон какие-либо меры в связи с этой ситуацией, до тех пор, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Госпитализация Алексея Навального
Генсек ООН рассчитывает посетить в 2021 году Хиросиму
Антониу Гутерриш должен был совершить визит в этот город в 75-ю годовщину бомбардировки, однако поездку отменили из-за пандемии коронавируса
Читать полностью