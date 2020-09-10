Генсек ООН считает, что США и РФ должны продлить СНВ-3 независимо от участия Китая

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. США и Россия должны продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) независимо от возможного участия в нем Китая. Такое мнение генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в среду в онлайн-интервью японским СМИ.

"Я считаю, что ДСНВ следует продлить независимо от того, что будет с Китаем", - приводит его слова агентство Kyodo. При этом генсек ООН отметил, что сейчас "большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран".

Американский новостной портал Axios в конце августа сообщил, что Вашингтон отказался от своего требования об участии Пекина в переговорах с Москвой по контролю над ядерными вооружениями. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли по итогам встречи в Вене с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым сообщил корреспонденту издания, что администрация Дональда Трампа "теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем - на оказание давления на Китай с целью [его] присоединения к консультациям и, в конечном счете, к договору".

По словам американского дипломата, США готовы пойти на продление этого соглашения, если Россия поддержит рамки выработки новой, более амбициозной договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. При этом Биллингсли подтвердил, что, с точки зрения Вашингтона, такой договор должен будет затрагивать не только все типы ядерных боезарядов РФ и США, но и охватывать Китай.

Вашингтон и Москва подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно условиям соглашения, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Документ остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Как указал в июне прошлого года в интервью газете Financial Times президент РФ Владимир Путин, если и это соглашение прекратит свое существование, "то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".