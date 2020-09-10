Генсек ООН рассчитывает посетить в 2021 году Хиросиму

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на участие в будущем году в церемонии памяти жертв американской атомной бомбардировки японского города Хиросима. Об этом он заявил в среду в онлайн-интервью японским СМИ.

"Я надеюсь, что в следующем году смогу приехать в Хиросиму. Я хотел бы выразить свое глубокое сожаление в связи с тем, что не смог посетить Японию в нынешнем году", - приводит его слова агентство Kyodo. Гутерриш должен был совершить визит в Хиросиму в 75-ю годовщину бомбардировки, однако поездку отменили из-за пандемии нового коронавируса.

"Ядерное разоружение всегда было приоритетом ООН с момента ее образования. Я хочу выразить свою глубокую солидарность с "хибакуся" [так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки], жителями Хиросимы и народом Японии. Я полностью привержен стремлению сделать все возможное для избавления мира от ядерного оружия", - добавил генсек.

Он присутствовал на памятных церемониях в Хиросиме и Нагасаки в 2018 году.

Атомные бомбардировки этих двух городов были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Данные атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".