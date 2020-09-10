Эмиссар США: противники мирного урегулирования хотят сорвать переговоры в Афганистане

ТАСС, 10 сентября. Противники афганского политического урегулирования стремятся сорвать мирные консультации. Соответствующее сообщение разместил в среду на своей странице в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, комментируя покушение на первого вице-президента этой страны Амруллу Салеха.

Он отметил, что нападение на политика является примером того, как противники приближающихся мирных переговоров "становятся все более отчаянными в своих попытках помешать этой исторической возможности".

Как подчеркнул Халилзад, афганцам известно, что "успешный мирный процесс - единственное противоядие от затяжного конфликта в стране". По его словам, стремление жителей Афганистана к миру предстоит удовлетворить двум переговорным командам и их лидерам.

Взрыв прогремел в среду на пути кортежа вице-президента в центре Кабула. По словам Салеха, сам он серьезно не пострадал, получив небольшие ожоги лица и травму руки. Как сообщило местное телевидение со ссылкой на представителей служб безопасности, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 были ранены. От ударной волны серьезно пострадали ближайшие здания.