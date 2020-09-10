{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эмиссар США: противники мирного урегулирования хотят сорвать переговоры в Афганистане

Как отметил Залмай Халилзад, афганцам известно, что "успешный мирный процесс - единственное противоядие от затяжного конфликта в стране"

ТАСС, 10 сентября. Противники афганского политического урегулирования стремятся сорвать мирные консультации. Соответствующее сообщение разместил в среду на своей странице в Twitter спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, комментируя покушение на первого вице-президента этой страны Амруллу Салеха.

Он отметил, что нападение на политика является примером того, как противники приближающихся мирных переговоров "становятся все более отчаянными в своих попытках помешать этой исторической возможности".

Как подчеркнул Халилзад, афганцам известно, что "успешный мирный процесс - единственное противоядие от затяжного конфликта в стране". По его словам, стремление жителей Афганистана к миру предстоит удовлетворить двум переговорным командам и их лидерам.

Взрыв прогремел в среду на пути кортежа вице-президента в центре Кабула. По словам Салеха, сам он серьезно не пострадал, получив небольшие ожоги лица и травму руки. Как сообщило местное телевидение со ссылкой на представителей служб безопасности, по меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 были ранены. От ударной волны серьезно пострадали ближайшие здания.

Теги
АфганистанСША
Выборы президента США - 2020
Трамп заявил, что Байден читает с телесуфлера ответы на заготовленные вопросы СМИ
Президент США считает, что Джозеф Байден может оказаться неспособен вести переговоры с лидерами РФ и Китая из-за лояльного отношения к нему СМИ
Читать полностью