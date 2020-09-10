Трамп заявил, что Байден читает с телесуфлера ответы на заготовленные вопросы СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Ведущие американские СМИ подыгрывают кандидату на пост президента США от Демократической партии Джозефу Байдену, задавая ему заготовленные вопросы, на которые он дает заготовленные ответы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в среду в эфире телеканала Fox News.

Республиканцу задали вопрос, не считает ли он, что СМИ делают демократу Байдену поблажки, задавая ему гораздо меньше вопросов, чем его главному сопернику на выборах в США 3 ноября. "СМИ на самом деле поступают хуже, чем вы говорите. Мне кажется, что они задают ему [Байдену] вопросы, ответы на которые он затем зачитывает с телесуфлера", - ответил Трамп. Он напомнил, что ведущие американские телекомпании и газеты никогда не делают ему поблажек, задавая самые неудобные и каверзные вопросы.

"Очевидно, что Джо во многих случаях зачитывает ответы с телесуфлера", - добавил Трамп, по словам которого, последний такой случай произошел во вторник.

Переговоры с лидерами РФ и Китая

Лояльное отношение СМИ по отношению к кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену может грозить его неготовностью к ведению переговоров с мировыми лидерами, в том числе РФ, Китая и КНДР, зявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что СМИ, по его мнению, относятся к кандидату от демократов намного более лояльно, чем к нему. При этом, по словам президента США, человек, занимающий высший государственный пост в стране, "должен уметь отвечать даже на самые неудобные вопросы".

"Если ты не умеешь этого делать, то ты не можешь быть политиком, ты определенно не в состоянии представлять нашу страну, - отметил Трамп. - Потому что порой приходится иметь дело с председателем [КНР] Си [Цзиньпином], [президентом РФ Владимиром] Путиным, [лидером КНДР] Ким Чен Ыном, всеми этими людьми, которые, при всем уважении к сотрудникам СМИ, намного жестче и умнее многих из тех, с кем я пересекаюсь <...> и кто стремится задать мне тот или иной вопрос".

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.