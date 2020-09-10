Помпео раскритиковал отказ Пекина опубликовать в китайской газете материал посла США

ТАСС, 10 сентября. Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал отказ Китая опубликовать статью американского посла Терри Бранстеда в газете "Жэньминь жибао". Об этом говорится в заявлении Помпео, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента.

Глава американской дипломатии отметил, что Коммунистическая партия Китая отказалась публиковать статью посла Бранстеда в газете, сославшись на ряд жалоб. Госсекретарь уточнил, что в материале содержится призыв к более позитивным отношениям между двумя странами и предложение "строить отношения путем неограниченного взаимодействия и обсуждения без цензуры".

Помпео отметил, что в США чиновники китайского правительства пользуются возможностью "напрямую разговаривать с американским народом" и излагать взгляды своего правительства через свободные американские СМИ.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К их новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавирусной инфекции в Ухане.