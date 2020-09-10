Экс-министр экономики возглавил новую оппозиционную партию в Японии

ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономики Японии и лидер главной в стране оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Юкио Эдано возглавил новую партию после того, как КДП в четверг объединилась с Народно-демократической партией страны. Новая партия по итогам прошедшего голосования сохранила название Конституционно-демократическая партия Японии.

"Либерально-демократическая партия продвигает неолиберализм и осуществляет политику, которая совершенно оторвана от реальной жизни общества. Мы же будем сражаться за конституционализм и уважение к каждому индивиду", - подчеркнул Эдано, выступая перед членами новой партии. В ходе прошедшего в четверг объединенного внутрипартийного голосования Эдано получил большинство голосов и избран главной новой партии. В ходе голосования также утверждено ее название.

Эдано - последовательный и активный критик правящей Либерально-демократической партии и премьер-министра Синдзо Абэ. Юкио Эдано, который сейчас является депутатом ключевой нижней палаты парламента, занимал пост министра экономики, торговли и промышленности в правительстве Ёсихико Ноды в 2011-2012 годы, когда у власти в стране была ныне несуществующая Демократическая партия Японии (ДПЯ). В октябре 2017 года Эдано основал и возглавил Конституционно-демократическую партию, которая имеет представителей в обеих палатах парламента.

14 сентября пройдут выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и победивший кандидат будет утвержден на должность премьер-министра по итогам голосования в парламенте, которое состоится 16 сентября. Генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга является главным претендентом на премьерское кресло - в его поддержку уже высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи. Конкуренцию на выборах ему попытаются составить бывший глава МИД Фумио Кисида и бывший глава оборонного ведомства Сигэру Исиба.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок.