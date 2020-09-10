Reuters: в США считают, что работающую со штабом Байдена фирму атаковали хакеры из России

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Консалтинговая фирма, оказывающая услуги предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена, подвергалась в последние месяцы атакам со стороны хакеров, предположительно, из России, утверждает в четверг агентство Reuters. По сведениям его источников, о предполагаемых атаках руководство компании уведомили специалисты американской корпорации Microsoft.

Предполагаемым кибератакам подверглась компания SKDK, базирующаяся в Вашингтоне и предоставляющая услуги предвыборному штабу Байдена, а также другим видным политическим деятелям из числа демократов. По данным агентства, фишинговые атаки были произведены в последние два месяца. Источники Reuters указывают, что, по мнению специалистов Microsoft, за ними могут стоять "хакеры, связанные с российскими властями".

Источники агентства при этом не уточняют, какого рода информацию пытались заполучить интернет-мошенники. Неизвестно также, кто был целью предполагаемых атак - сам кандидат в президенты США или другие клиенты консалтинговой фирмы. Один из источников Reuters подчеркнул, что мошенникам не удалось взломать защитные механизмы SKDK.

США и другие западные страны ранее выступали с утверждениями о совершенных российскими хакерами кибератаках. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником действующего президента, республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются соответственно Майкл Пенс и Камала Харрис.