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Госпитализация Алексея Навального
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Премьер Италии сообщил, что Путин в разговоре с ним обещал создать комиссию по Навальному

Джузеппе Конте отметил, что считает важным сотрудничество России и Евросоюза в расследовании инцидента с Алексеем Навальным
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте EPA-EFE/CLAUDIO PERI / POOL
Описание
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© EPA-EFE/CLAUDIO PERI / POOL

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.

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"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями", - отметил Конте в интервью газете Il Foglio, опубликованном в четверг.

Итальянский премьер также подчеркнул, что считает важным сотрудничество России и Евросоюза в расследовании инцидента с Навальным. Такое взаимодействие, по его мнению, поможет не допустить негативных последствий для отношений между РФ и ЕС. "Сотрудничество - лучшее средство для того, чтобы не допустить негативных последствий этого драматического инцидента для отношений между ЕС и Россией", - сказал Конте. Он отметил, что Италия считает, как и все европейские партнеры, что необходимо полностью прояснить детали произошедшего и найти ответственных.

Последний телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии, договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Кроме того Путин в том разговоре указал на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеГоспитализация Алексея Навального
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