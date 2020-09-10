Украина выступила против вмешательства какого-либо государства в дела Белоруссии

"Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии". В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство какого-либо государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считаем, что белорусский народ должен сам решать, как двигаться в будущее и чего он хочет", - сказал Зеленский в интервью израильской газете The Jerusalem Post. Украинский лидер подчеркнул при этом, что Россия всегда имела влияние на соседнее государство.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

Лукашенко заявил, что на обстановку в стране в большей мере влияют "внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа". По его словам, оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины. МИД Украины в четверг назвал "ложными" обвинения Лукашенко во вмешательстве Киева во внутренние дела Белоруссии.