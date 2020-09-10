Лукашенко призвал принять "более острые меры" против организаторов совета оппозиции

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал в четверг работников органов прокуратуры не только дать правовую оценку действиям организаторов Координационного совета белорусской оппозиции, но и принять в их отношении "более мощные, острые" меры реагирования.

"И всякие там координационные советы, другие организации... И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", - цитирует его агентство БелТА.