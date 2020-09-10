Генпрокурор Белоруссии пообещал заставить власти обеспечить спокойствие и правопорядок

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новый генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил в четверг, что прокуратура усилит работу по профилактике нарушений общественного порядка, и любые подобные действия будут пресекаться на корню.

"И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню. <...> Прокурорами в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами, все государственные органы, всех должностных лиц единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - приводит слова Шведа агентство БелТА.