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Кризис в Белоруссии
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Генпрокурор Белоруссии пообещал заставить власти обеспечить спокойствие и правопорядок

Андрей Швед заявил, что "любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню"

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новый генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил в четверг, что прокуратура усилит работу по профилактике нарушений общественного порядка, и любые подобные действия будут пресекаться на корню.

"И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню. <...> Прокурорами в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка. Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами, все государственные органы, всех должностных лиц единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок", - приводит слова Шведа агентство БелТА. 

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