"Разжигатели войн" и "неудачники". Что пошло не так в отношениях Трампа с Пентагоном?

Президент говорит о возвращении солдат на родину и нападает на военных чиновников

Дональд Трамп обрушился на военное командование с обвинениями в том, что те разжигают войны ради контрактов для оборонных предприятий. Заявление президента удивило многих, так как сам он всегда был открытым сторонником повышения обороноспособности и не жалел денег на военные нужды. Разбираемся, с чем связана такая позиция американского лидера, что не так в его отношениях с Пентагоном и ветеранами, а также грозит ли американскому военно-промышленному комплексу сокращение финансирования. На минувшей неделе президент США Дональд Трамп объявил о выводе части американских военных из Ирака. По данным Белого дома, страну покинут более 2 тыс. солдат. Как передает агентство Reuters, сокращение контингента ожидается и в Афганистане, об этом решении в Вашингтоне, предположительно, объявят в ближайшее время. Дональд Трамп всегда с гордостью отзывался об армии США, говорил о ее невероятной боеспособности и все время выступал за укрепление оборонного потенциала. Это именно он подписал рекордный в истории страны военный бюджет на 2019 год ($716 млрд). Это с его подачи в США появились космические войска и, как написано в недавно вышедшей книге журналиста Боба Вудворда, обновленная ядерная система, о которой "[президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] никогда не слышали". Белый дом против Минобороны На этом фоне заявление президента о том, что чиновники в Пентагоне только и знают, что воевать ради обогащения предприятий ВПК, прозвучало как гром среди ясного неба. "Я не говорю, что военные [круги] меня любят, но солдаты [любят]. Руководители в Пентагоне, вероятно, — нет, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", — сказал президент США. "Но мы выходим из бесконечных войн", — подчеркнул он.

Заявление президента о том, что его любят "простые солдаты", опровеграет опубликованный в конце августа опрос издания Military Times. Согласно его исследованию, 49,9% находящихся на службе американских военных отрицательно относятся к действующему президенту и только 38% выражают ему симпатию. Незадолго до высказывания Трампа о руководителях Пентагона несколько источников из администрации США сообщали NBC, что Трамп недоволен шефом военного ведомства Марком Эспером и обсуждал с секретарем по делам ветеранов Робертом Уилки возможность последнего возглавить ведомство. Уилки не подтвердил эту информацию. Как сообщало в начале августа агентство Bloomberg, Трамп намерен снять Эспера с должности в случае победы на выборах. При этом один из источников агентства говорит, что сам Эспер намерен уйти в отставку вне зависимости от результата голосования. Павшие "неудачники" Свое заявление о военных чиновниках Трамп сделал, комментируя статью в журнале The Atlantic, где автор, ссылаясь на анонимные источники, рассказал, что в 2018 году президент назвал павших в Первой мировой войне американских солдат "неудачниками". Как пишет издание, это произошло в Париже во время официальных мероприятий в честь 100-летия окончания войны. Трамп якобы решил не ехать на могилы солдат США под Парижем, чтобы не испортить под дождем прическу, заявив, что кладбище все равно "набито неудачниками". Ранее сам глава государства объяснял, что на клабщие он не поехал из-за того, что его не отспустила служба безопасности, так как маршрут был не согласован. В статье The Atlantic также сообщалась, что Трамп называл "гребаным неудачником" покойного ветерана флота сенатора Джона Маккейна, который провел более пяти лет во вьетнамском плену. По информации журнала, это случилось после смерти Маккейна в 2018 году, когда по всему Вашингтону были приспущены флаги. Президент все отрицает. По его мнению, Демократическая партия и "лживые СМИ" развязали против него информационную кампанию. "Если они действительно существуют, если действительно существуют люди, которые это сказали, они подонки и лжецы. И я готов поклясться всем, чем только можно, что никогда не говорил такого о наших павших героях. Нет никого, кто уважает их больше [чем я], — сказал президент. При этом он добавил, что никогда не был фанатом Маккейна, "потому что он хотел бесконечный войн, а я нет". После появления статьи в Atlantic Трамп отказался от решения сократить финансирование газеты Пентагона Stars and Stripes, которая впервые вышла в печать еще в годы гражданской войны. Накопившиеся разногласия Однако непроверенные публикации в СМИ вряд ли могли стать истинной причиной недопонимания между Трампом и военными. Сложные отношения президента с Пентагоном начались не вчера и, скорее всего, касаются именно политических решений Белого дома. У Пентагона есть много поводов для недовольства Трампом: это и сокращение расходов на укрепление НАТО, и слухи о выходе США из альянса совсем; сокращение американского контингента в Германии, требования в адрес союзников тратить больше на оборонные нужды.

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Пентагону наверняка не понравилось, что, выводя американский контингент из Сирии, президент сделал недостаточно для защиты курдского ополчения от турецких военных. Отряды "Сил демократической Сирии" (основное ядро которых составляют курдские формирования YPG и YPJ) оставались верными союзниками Вашингтона на протяжении всей сирийской кампании и сыграли одну из ключевых ролей по разгрому запрещенного в РФ "Исламского государства". Когда в конце 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган решил зачистить север Сирии от курдских автономных образований, американский президент ограничился лишь строгими предупреждениями, по сути оставив бывших союзников на произвол судьбы. Трампа также критиковали за равнодушное отношение к публикации NYT, в которой говорилось, что российские власти якобы платили афганским боевикам за убийство американских военных. По одной из версий, последние разногласия между президентом и главой Пентагона Эспером связаны с антирасистскими протестами в США. Так, в июне телекомпания NBC сообщала, что Трамп собирался немедленно отправить Эспера в отставку, так как Минобороны высказалось против использования армии для подавления выступлений, к чему призывал Трамп. "У нас есть конституция, и эта конституция, соблюдать которую дали клятву все военные, не предполагает для американских военных роли арбитра в политических спорах", — сказал представитель военного ведомства, отвечая на вопрос о содействии властям со стороны военных при пресечении массовых беспорядков. После этого Трамп больше не возвращался к этой идее. Предвыборная риторика Новый этап возвращения американских военных с Ближнего Востока и обвинения Пентагона в навязывании американцам бессмысленных войн логично укладываются в предвыборную риторику Трампа. С похожей повесткой республиканец шел и на выборы 2016 года, обещая вернуть домой "наших ребят" и прекратить тратить деньги на ненужные Америке войны. По мере приближения новых выборов Трамп вновь пытается занять пьедестал борца с элитами и глубинным государством (в данном случае демократами и оборонным лобби), а также выступить в роли миротворца, который хочет остановить гибель "сынов Америки" в далеких и неизвестных странах. Именно с этих позиций Трамп атакует своего соперника по президентской гонке демократа Джозефа Байдена. "Байден <...> отправил нашу молодежь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах", — часто напоминает президент, намекая на решение демократа проголосовать в Конгрессе за военную интервенцию в Ирак в 2003 году. При этом СМИ отмечают, что, несмотря на свою риторику и на политические разногласия с Пентагоном, Трамп вовсе не пытается лишить военных денег, которые, по его словам, они якобы напрасно тратят на "бомбы и самолеты". Военный бизнес "Трамп не представляет угрозы для бюджета Пентагона. Он потратил на оборону все, что смог получить от Конгресса, и постоянно хвастался, что "перестроил" ее после того, как Барак Обама якобы исчерпал всю боеспособность. Если Трампа беспокоит влияние оборонных лоббистов на Пентагон, то странно, что он выбрал ведущего корпоративного лоббиста (американской военно-промышленной компании — прим. ТАСС) Raytheon в качестве своего нынешнего министра обороны", — пишет для Intelligencer колумнист Джонатан Чейт.

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