МИД КНР призвал США прекратить притеснять китайские СМИ и распускать слухи в их отношении

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китай призывает США прекратить притеснять китайские СМИ и распускать слухи о них. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на брифинге прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео об отказе газеты "Жэньминь жибао" публиковать статью американского посла Терри Бранстеда.

"Эта статья полна недочетов, не соответствует фактам, а также преисполнена оскорбительными нападками в адрес Китая", - сказал дипломат. Он также напомнил, что "Жэньминь жибао" ранее публиковала статьи действующих и бывших американских дипломатов, и именно редакции принадлежит право принятия решений в отношении редакционной политики. "Мы призываем США прекратить распускать слухи и перестать практиковать различные притеснения. Им стоит предпринять реальные шаги для демонстрации уважения к свободе СМИ", - отметил он.

"26 августа посольство США в Китае связалось с редакцией "Жэньминь жибао" и обратилось с просьбой опубликовать статью посла Терри Бранстеда до 4 сентября. При этом они подчеркнули, что материал должен быть опубликован полностью и без каких-либо правок. Они также попросили ответить им 27 августа, то есть на следующий день", - указал Чжао Лицзянь.

Как отметил дипломат, уже 27 числа Госдепартамент США направил ноту посольству Китая в Вашингтоне. "То, что сделали США, совершенно ясно не имеет никакой связи со свободой прессы. Это был хитрый замысел с целью создать беду. США даже не надеялись опубликовать эту статью, они использовали ее в качестве наживки для ловушки", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь США Майкл Помпео в своем опубликованном в среду заявлении раскритиковал отказ Китая опубликовать статью американского посла Терри Бранстеда в газете "Жэньминь жибао". Госсекретарь уточнил, что в материале содержится призыв к более позитивным отношениям между двумя странами и предложение "строить отношения путем неограниченного взаимодействия и обсуждения без цензуры".

Помпео отметил, что в США чиновники китайского правительства пользуются возможностью "напрямую разговаривать с американским народом" и излагать взгляды своего правительства через свободные американские СМИ.