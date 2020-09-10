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Лукашенко: в последние дни Белоруссия и Россия продвинулись в решении накопившихся проблем

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским послом Дмитрием Мезенцевым в четверг заявил, что в последние дни Москва и Минск значительно продвинулись в решении накопившихся между ними проблем и задач.

"Мы все - и посольство России, и наша страна - живем в конкретных условиях. Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Хотелось бы, чтобы эта динамика была сохранена", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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