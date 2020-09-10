Адвокат Колесниковой подала в СК заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак подала в Следственный комитет Белоруссии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) и КГБ по фактам похищения и угрозы убийства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.

"Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление на имя председателя СК Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

В своем заявлении Колесникова описывает попытку выезда из Белоруссии. "После того как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 08.09.2020 года", - говорится в заявлении. По мнению Колесниковой, должностными лицами ГУБОПиК и КГБ в отношении нее "совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)".

Во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил, что Колесникова была задержана в ночь на вторник при незаконном пересечении границы с Украиной, когда она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

По этому делу задержаны также член президиума Координационного совета Максим Знак и юрист штаба организации Илья Салей. Адвокат Колесниковой Людмила Казак сообщила, что защита обжалует в суде избранную ей меру пресечения.