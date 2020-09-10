Саакашвили заявил, что не собирается вступать в конфронтацию с Россией

ТБИЛИСИ, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в случае победы на парламентских выборах его партии "Единое национальное движение" (ЕНД) он не будет вступать в конфронтацию с Россией.

"Нашей задачей не является конфронтация с Россией. Нашей задачей не является конфронтация с кем-либо. Наша задача - решение внутренних проблем. В долгосрочной перспективе, конечно же, мы решим все наши проблемы, в том числе и те, которые касаются нашей международной повестки и внутренних территорий", - сказал Саакашвили в интервью грузинскому телеканалу "Формула", опубликованном в четверг.

В беседе с телеканалом он еще раз сказал, что готов возглавить грузинское правительство на два года, после чего вновь переедет на Украину и там продолжит свою политическую карьеру.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию, где 31 октября пройдут парламентские выборы. ЕНД выдвинула Саакашвили на пост премьер-министра Грузии 6 сентября. Позже экс-президент согласился возглавить грузинское правительство, но лишь на два года. Он считает, что этого срока достаточно, чтобы "вытащить страну из болота".

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Бывшему президенту Грузии грозит 11 лет лишения свободы. В декабре 2015 года Саакашвили лишили гражданства Грузии.