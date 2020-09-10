Лукашенко поблагодарил посла РФ за организацию работы российских СМИ в республике

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым в четверг поблагодарил его за организацию работы российских СМИ в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА.

По информации агентства, Лукашенко выразил Мезенцеву благодарность за его деятельность и "организацию работы российских СМИ в Беларуси". "Вы буквально за эти месяцы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы. Дай бог, чтобы российский посол и дальше так работал. Нас это удовлетворяет", - сказал президент.

На встрече Лукашенко и Мезенцева также обсуждались актуальные вопросы взаимоотношений двух стран, в том числе предстоящий визит белорусского лидера в Россию.

"Конечно, в ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше. Конечно, еще будет много вопросов, они всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать", - сказал Лукашенко.