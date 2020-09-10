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Адвокат сообщила, что Колесниковой пока не предъявили обвинения

Белорусская оппозиционерка остается в статусе подозреваемой

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Оппозиционерка Мария Колесникова остается в статусе подозреваемой по делу о призывах к захвату власти, обвинения ей пока не предъявлены. Об этом сообщила журналистам в четверг ее адвокат Людмила Казак в перерыве допроса.

"Состояние здоровья хорошее, жалоб нет. Ушибы есть, она будет ходатайствовать о медосвидетельствовании, - сказала адвокат. - Статус не изменился, она остается подозреваемой".

"Мы еще не закончили, допрос идет. У меня взяли подписку о неразглашении. Так что детали не могу раскрыть", - добавила Казак.

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