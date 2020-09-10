В Польше сообщили, что под санкции ЕС по Белоруссии подпадут 40-50 человек

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Готовящийся Европейским союзом список лиц, в отношении которых ЕС планирует ввести санкции из-за ситуации вокруг президентских выборов в Белоруссии и последующих протестов, будет состоять из 40-50 имен. Об этом сообщил в четверг в Сенате (верхней палате парламента) заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

"Исходя из того, что мы можем сказать на данный момент, это список из нескольких десятков имен. Может быть, 50, может, 40, может быть, больше", - сказал он, отвечая на вопрос одного из сенаторов о будущих санкциях в отношении Белоруссии.

"Польша хотела бы, чтобы этот список был как можно шире. Мы выступаем за то, чтобы список носил открытый характер, чтобы его легко можно было максимально расширить", - цитирует слова Вавжика Польское агентство печати. По его мнению, список должен включать и представителей силовых структур.

7 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на дипломатические источники, что Евросоюз подготовил черный список представителей руководства Белоруссии, в который войдет 31 человек, включая главу МВД. По данным агентства, президент страны Александр Лукашенко в первую версию списка включен не будет.

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах. Санкции были приостановлены в сентябре 2008 года, а затем вновь введены и расширены в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.