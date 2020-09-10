Греция проинформировала НАТО о провокационных действиях Турции в Средиземноморье

АФИНЫ, 10 сентября. /ТАСС/. Греция подробно проинформировала государства - члены НАТО о провокационных действиях Турции в Средиземноморье. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

По его словам, в среду "по инициативе Греции в Североатлантическом совете, который является высшим политическим органом НАТО, обсуждались турецкие провокации". "Таким образом, греческой стороне была дана возможность подробно проинформировать государства - члены НАТО о незаконных и провокационных действиях Турции, члена [Североатлантического] альянса, в ущерб не только Греции, но и безопасности и сплоченности самого альянса. Были обстоятельно представлены противоправные действия Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье", - сказал представитель кабинета.

"Была подтверждена и наша объявленная позиция по деэскалации напряженности. То есть необходимым условием деэскалации является вывод [турецкого исследовательского судна] Oruc Reis и сопровождающих его военных кораблей с греческого континентального шельфа", - сказал Пецас.

Говоря о предложениях НАТО по возможному механизму деэскалации, представитель правительства отметил, что "греческая сторона сегодня (в четверг - прим. ТАСС) представит свои комментарии в секретариат НАТО".

Позиция НАТО в отношении Греции и Турции

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ лишает греческие острова между Турцией и Ливией права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны. В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis ("Оруч Реис") в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.

НАТО пытается занимать равноудаленную позицию по отношению к своим членам Греции и Турции, призывая их к деэскалации и диалогу. Альянс считает, что обе страны должны отвести свои военные корабли из "спорной зоны" - Греция это воспринимает как однозначную поддержку позиции Турции, которая, по словам Афин, незаконно отправила корабли в район греческого морского шельфа. При этом Анкара говорит, что согласна на диалог "без предварительных условий", к которым Греция относит немедленный предварительный вывод всех турецких судов и кораблей со своего шельфа.