Совместная инспекция в районе Шумов в Донбассе 10 сентября не состоится

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Совместная инспекция позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в Донбассе в четверг не состоится. Об этом сказано в сообщении Минобороны Украины.

"Констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области не может быть проведена сегодня", - сказано в нем. В ведомстве заявили, что представители Донбасса якобы выдвинули новые требования для проведения инспекции, которые противоречат достигнутым ранее договоренностям.

"По состоянию на утро сегодня мы услышали кучу новых требований и претензий, которые противоречат друг другу, нарушают договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, и еще больше унижают ОБСЕ как нейтрального и объективного посредника", - подчеркивается в сообщении.