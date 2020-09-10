Офис Зеленского назвал причину отказа от инспекции позиций в Донбассе

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Украины отказались от запланированной на четверг инспекции своих позиций на линии соприкосновения в Донбассе, поскольку не получили возможности провести зеркальные проверки расположения подразделений народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Такое объяснение содержится в заявлении офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Украинская сторона <...> согласилась на то, чтобы представитель ОБСЕ в присутствии представителей сторон на линии разграничения зафиксировал факт отсутствия каких-либо нарушений договоренностей о режиме прекращения огня со стороны Украины, - говорится в документе. - Украинская сторона, соответственно, обратилась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения незаконных вооруженных формирований Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)".

"Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны. Карантин также влияет на детали того, как могли бы пройти инспекции в районе Шумов. Учитывая все это, <...> констатируем, что инспекция в районе Шумов Донецкой области пока не может быть проведена", - резюмируется в заявлении.