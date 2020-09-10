МИД Кипра не комментирует сообщения о блокировании Никосией белорусских санкций ЕС

НИКОСИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Кипр пока не комментирует сообщения в СМИ о том, что Никосия блокирует инициативу ЕС о введении санкций против ряда белорусских чиновников, требуя внесения в санкционный список турецких компаний. В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть эту информацию сотрудники МИД пока либо отвечают отказом, либо говорят, что это не их компетенция.

"Дела, касающиеся Белоруссии, не находятся у нас на рассмотрении", - сообщила корреспонденту ТАСС глава генерального секретариата МИД по европейским делам Джорджия Апейиту, говоря о работе своего подразделения во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Кипр не позволяет странам ЕС ввести санкции против ряда официальных лиц Белоруссии, добиваясь, чтобы санкциям также были подвергнуты те турецкие компании, которые причастны к ведению разведки газа в исключительной экономической зоне Кипра.

Кипрские СМИ также сообщали два дня назад, что ЕС ждет одобрения санкций в отношении Белоруссии со стороны Никосии и Афин, стремящихся внести в санкционный перечень также и компании из Турции, которые причастны к ведению разведки газа в исключительной экономической зоне Кипра. Но при этом газеты острова говорили лишь о желании Кипра и Греции внести в список дополнения, а не о блокировании самой идеи подвергнуть санкциям 31 чиновника в Минске.

Сложившиеся нормы и правила формирования внешней политики Европейского союза требуют принятия решений исключительно консенсусом, то есть путем одобрения их всеми 27 странами входящими в состав сообщества.