Украина инициировала срочную встречу контактной группы после отмены инспекции в Шумах

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация в контактной группе инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности после отмены 10 сентября инспекции в населенном пункте Шумы Донецкой области. Об этом говорится в письме главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука, которое он направил в четверг СММ ОБСЕ.

"С учетом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности", - цитирует Кравчука агентство РБК-Украина, которое располагает копией письма.

Подгруппу предлагается созвать "в кратчайшие сроки". В письме Кравчук объяснил, что совместная поездка в Шумы отменена после того, как представители ДНР выдвинули новые требования: посещение новых точек, осуществление фото- и видеофиксации, подписание совместного протокола. "Украинская делегация в ТКГ (трехсторонней контактной группе - прим. ТАСС) считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности", - отметил Кравчук.