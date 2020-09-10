Глава МИД Китая призвал ШОС противостоять попыткам вернуть мир в "эпоху джунглей"

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) противостоять попыткам вернуть мир в "эпоху джунглей", где слабый становится добычей сильного.

Как отметил он в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Москве, в этом году исполняется 75 лет со дня основания ООН и поддержание базирующегося на основе этой международной организации мирового порядка - общая позиция всех государств.

"К сожалению, являясь супердержавой, США твердо придерживаются логики постановки своей страны во главу угла, политики America First. Они продолжают следовать по пути односторонности, непрерывно выходят из договоров, нарушают их и не только отказываются от взятых на себя международных обязательств, но и выискивают в своих личных целях способы создать различные основания для нанесения ущерба национальным интересам других стран", - приводит слова министра МИД КНР.

"Сегодня США уже превратились в самого главного разрушителя действующего мирового порядка", - подчеркнул Ван И.

Как отметил глава МИД КНР, на этом фоне ШОС должна поддерживать принципы многосторонности и отстаивать базирующуюся на ООН систему международного права. "ШОС должна твердо противостоять той политике грубой силы, которая втягивает этот мир в "эпоху джунглей", где слабый становится добычей сильного", - подчеркнул Ван И.

Цветные революции

Ван И также считает, что страны ШОС должны препятствовать вмешательству в их внутреннюю политику внешних сил и не допускать возникновения цветных революций.

"Внешние силы никогда не прекращали вмешиваться во внутреннюю политику стран, входящих в организацию [ШОС], и сопротивление таким интервенциям является общей проблемой, с которой мы сталкиваемся, - отметил он. - Мы не должны позволять внешним силам вмешиваться во внутренние дела государств - членов ШОС и допускать возникновение цветных революций в регионе".

По словам китайского министра, только при объединении усилий стран - участниц ШОС сможет эффективно поддерживать "с трудом завоеванную региональную стабильность".