В Анкаре назвали заявления Макрона о Турции "проявлением отчаяния" бывших колонизаторов

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о Турции являются проявлением его отчаяния, утверждается в распространенном в четверг заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Президент Франции Макрон вновь выступил с надменным заявлением с рефлексами бывшего колонизатора. На самом же деле заявления Макрона - это проявление его собственных жалкого положения и отчаяния, в котором он находится. Это связано с тем, что прошли те времена, когда они могли свободно вести себя так, как им хочется", - указывается в коммюнике.

В МИД Турции также выразили мнение, что Анкара разрушает французские "коварные планы во внешней политике и другие грязные игры". Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что Франция не имеет права "определять морскую юрисдикцию в Восточном Средиземноморье".

Ранее в четверг Макрон заявил, что Турция более не является для Европы партнером в развитии Средиземноморского региона. По словам президента Франции, у Европы "четкие "красные линии": уважение суверенитета европейских государств, соблюдение международного права и осуждение всех односторонних актов".

В июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

Франция с 26 по 28 августа совместно с Кипром, Грецией и Италией провела к югу от Кипра военные учения. Они являются первым этапом реализации инициативы укрепления четырехстороннего военно-морского и военно-воздушного присутствия в Восточном Средиземноморье. Учения начались, после того как Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.