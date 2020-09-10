Глава МИД Украины считает, что "ключ к миру" в стране находится у Москвы

МАДРИД, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что "ключ к миру" в стране находится у Москвы. Соответствующее мнение глава ведомства выразил в четверг на совместной пресс-конференции в Мадриде со своей испанской коллегой Аранчей Гонсалес Лаей.

По словам Кулебы, "Украина приложит все усилия, чтобы урегулировать конфликт на востоке" страны. "Надеемся, что европейское сообщество продолжит со своей политикой давления в отношении России, что касается выполнения минских соглашений", - добавил министр. По его словам, "ключ к миру на Украине [находится] у Москвы".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины". В связи с этим, подчеркивал Песков, Москва не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.