Экс-главу офиса президента Украины вызвали на допрос после интервью в СМИ

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) после его интервью украинскому изданию "Гордон". Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГБР.

"В интервью Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами по вопросам относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, которые не предусмотрены законами, нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины ", - сказано в сообщении ГБР.

Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, добавили в ведомстве, следователи ГБР "приглашают Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля".

В интервью Богдан также рассказал о работе команды президента Владимира Зеленского и о самом президенте. Он, в частности, заявил о своем подозрении в том, что нынешний руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может быть "агентом российской разведки", а также "главным коррупционером в государстве, который возглавляет институт смотрящих времен Януковича". Кроме того, экс-глава президентского офиса утверждает, что Киев "кинул" участников переговорного процесса по Донбассу в рамках "нормандской четверки", не выполнив достигнутых договоренностей.

Богдан также выразил уверенность в том, что украинская разведка и силовики действительно долго готовили спецоперацию по задержанию в Белоруссии представителей частной военной компании "Вагнера", а не дал ей состоятся человек из самого близкого окружения президента Украины.