В ФРГ заявили, что европейская "тройка" отвергла попытку США вернуть санкции против Ирана

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Европейская "тройка" (Германия, Великобритания и Франция) отвергает попытку США вернуть санкции ООН против Ирана и стремится к сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг в Twitter пресс-служба МИД ФРГ по итогам встречи главы ведомства Хайко Мааса со своими коллегами Домиником Раабом и Жан-Ивом Ле Дрианом, которая прошла в Великобритании.

"Европейская "тройка" едина во мнении: отвергаем попытку США запустить снэпбэк ("snapback" - возвращение санкций в отношении Ирана - прим. ТАСС) и хотим сохранить ядерную сделку", - говорится в сообщении. Одновременно МИД ФРГ указал на то, что "Иран наконец должен вернуться к выполнению своих обязательств".

По данным германского ведомства, Маас, Рааб и Ле Дриан встретились для согласования совместных шагов в деле сохранения СВПД. В переговорах по видеосвязи принял также участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В конце августа США передали в Совбез ООН запрос о возобновлении санкций ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД в случае нарушения Ираном обязательств в соглашении. Однако обращение США о возвращении антииранских санкций не было удовлетворено, поскольку США вышли из СВПД в 2018 году.