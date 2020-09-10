Al Jazeera: президент Ливана созовет заседание Высшего совета обороны страны

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун созовет в четверг вечером экстренное заседание Высшего совета обороны страны. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

На заседании будет обсуждаться ситуация вокруг пожара в порту Бейрута, уточняет канал.

Как информировал ранее телеканал Al Arabiya, пожар вспыхнул в четверг на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта Бейрута. К тушению подключены военные вертолеты. Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, в результате ЧП никто не пострадал. По утверждению представителей сил гражданской обороны, опасности распространения пожара нет, очаг возгорания локализован.

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.