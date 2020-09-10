Посол Украины заявил, что Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели разговор по телефону. Об этом в четверг сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель", - написал дипломат, не уточнив детали разговора и его тематику.

Посол добавил, что разговор Зеленского и Меркель - это "очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и увеличивающегося стратегического партнерства".