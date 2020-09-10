Меркель и Зеленский провели телефонный разговор

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одной из тем его разговора по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель была ситуация в Донбассе.

"Спасибо Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию в Донбассе", - написал Зеленский в Twitter.

Он подчеркнул, что надеется на четкие решения по этому вопросу в ходе встречи политсоветников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, Германия). "Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" будет иметь четкие решения и результаты и что вскоре встретятся лидеры "нормандии", - заявил президент Украины.

В пресс-службе офиса главы украинского государства добавили, что Меркель в разговоре подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. "Со своей стороны Ангела Меркель заверила, что Германия будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. При этом она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых в нормандском формате, прежде всего, соблюдения сторонами режима прекращения огня", - сообщили в офисе Зеленского.

Кроме темы Донбасса, согласно сообщению, собеседники затронули события в Белоруссии. "Была отмечена близость позиций ФРГ и Украины относительно событий в Республике Беларусь. Владимир Зеленский отметил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии", - проинформировала пресс-служба.

Встреча политических советников "нормандской четверки" запланирована на 11 сентября в Берлине. В ней примет участие и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. В четверг представители Украины и Донбасса вместе с ОБСЕ должны были провести совместное расследование нарушений режима прекращения огня, допущенных украинской стороной. Такое решение было принято в среду на внеочередном заседании контактной группы, посвященном вопросам безопасности и соблюдения режима прекращения огня. В четверг представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что проведение совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы под Горловкой в четверг сорвано по вине украинской стороны.