Лукашенко заявил, что Координационный совет хочет возглавить всю белорусскую оппозицию

"Цель координационного совета одна - оседлать все протестное и оппозиционное движение и стать над всеми. То есть идет дележка власти. Есть попытка захватить власть, но пути разные. На сегодняшний день такова ситуация", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент сказал, что в стране есть достаточное количество противников власти, которые пытаются дестабилизировать обстановку. "Как бы ни управляли нами из-за границы, внутри нашей страны достаточно активных организаторов и проводников политики этих Telegram-каналов. Они - десятники, сотники, тысячники - цитирую: организовывают эти протесты, организовывают заранее. Многие, как ячейки на предприятиях по 3-5 человек, а где-то - по 10 на крупных предприятиях, были созданы до президентских выборов", - заявил Лукашенко. "Мы жили в спокойной стране и думали, что так будет и дальше. Ан-нет. И сегодня они повылазили", - сказал он.

19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. Максимальное наказание, предусмотренное за это УК, составляет лишение свободы на срок до пяти лет. В среду Следственный комитет Белоруссии заявил, что располагает доказательствами того, что некоторые члены Координационного совета оппозиции совершали действия, направленные на дестабилизацию ситуации в стране.