Постпред США при НАТО надеется на коллективные меры против РФ из-за ситуации с Навальным

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон надеется на то, что Вашингтон и его союзники предпримут коллективные действия в отношении России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в четверг в видеоинтервью изданию The Washington Post .

Дипломат выступила за то, чтобы "продолжать оказывать давление на Россию". "Сейчас мы обсуждаем вопрос о том, правильно ли будет ввести санкции, отменит ли Германия проект "Северный поток - 2", я надеюсь, что они отменят. Но они должны сделать это сами", - добавила Хатчисон.

"Я думаю, что есть множество возможностей для всех нас дать коллективный ответ, и я думаю, что мы сейчас об этом говорим. Мы, конечно, ждем от России, что она откликнется и признает, что это (предполагаемое отравление Навального - прим. ТАСС) было сделано в России, и кто-нибудь будет привлечен к ответственности за это, и тогда мы предпримем надлежащие, надеюсь, совместные меры, направленные против того, чтобы Россия делала что-либо подобное или стояла за чем-либо подобным", - заявила она.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей РФ к ситуации с Навальным. По его словам, Москва заинтересована "в том, чтобы выяснить причины произошедшего". "Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность", - сказал представитель Кремля.