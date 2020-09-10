Посол Украины в Белоруссии заявил, что в отношения Киева и Минска внесут коррективы

"У нас отношения многогранные, но, думаю, все-таки коррективы в них будут внесены", - сказал дипломат в интервью белорусскому изданию tut.by. "Все зависит от того, как будет развиваться ситуация в Белоруссии, а также интеграционные процессы Белоруссии и России. А также и от риторики по отношению к Украине и действий, которые руководство Белоруссии будет предпринимать в отношении Украины", - добавил он.

По словам посла, Украина и Белоруссия как соседи "обречены жить вместе". "Какие-то отношения у нас в любом случае будут, вопрос - насколько конструктивные и дружественные", - отметил Кизим. При этом он заверил, что у Киева "нет желания заниматься вмешательством во внутренние дела Белоруссии". "Это было четко сказано и президентом Украины, и министром иностранных дел. Но почему-то в Белоруссии больше верят тому, что говорят в Кремле", - добавил глава украинской дипмиссии.

Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в МИД Украины после того, как 17 августа Киев отозвал его для консультаций в связи с событиями после выборов президента в Белоруссии. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это решение было принято для проведения консультаций и "оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности". К такому шагу в отношениях с Минском Киев прибегнул впервые.

Это решение было вызвано и тем, что 14 августа официальный Минск передал Москве 32 граждан России, которые были задержаны в Белоруссии в конце июля. Кулеба подчеркнул, что это было сделано, "несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине". Впоследствии Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с представителями властей Белоруссии из-за ситуации в этой стране.