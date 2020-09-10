СМИ: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 10 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Багдада второй раз за неделю подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Sumaria со ссылкой на официальное заявление правоохранительных органов Ирака.

По информации силовиков, на территории воздушной гавани упал один реактивный снаряд, который не причинил никакого вреда. Уже известно, что ракета была запущена из прилегающего к ней с востока района Эль-Фурат.

В минувшее воскресенье багдадский аэропорт был обстрелян тремя ракетами, одна из которых разоралась на парковке в его гражданской части, в результате чего были повреждены четыре машины. Тогда информации о пострадавших также не поступало. Как полагают местные силовики, целью подобных атак является военный аэродром, расположенный на территории гавани, где базируются американские и иракские военнослужащие.

В последние месяцы иракские базы, на которых размещались или продолжают дислоцироваться иностранные войска, в первую очередь американские, а также посольство США в Багдаде неоднократно подвергались ракетным атакам. Их интенсивность значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.