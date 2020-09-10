В Сенате США подготовили еще один законопроект о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Небольшая группа членов Сената Конгресса США от Демократической партии разработала законопроект, обязывающий американскую администрацию ввести односторонние санкции в отношении РФ в связи с утверждениями о готовности российской стороны платить боевикам в Афганистане за убийства военнослужащих западной коалиции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сенатора Роберта Менендеса, ставшего одним из соавторов данного документа.

Утверждения о предложении РФ талибам

Ранее американская пресса утверждала, что Россия причастна к выплатам денежных вознаграждений боевикам "Талибана" (запрещено в РФ). Так, газета The New York Times опубликовала 26 июня статью, в которой говорилось о том, что некое подразделение российской военной разведки побуждало талибов совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности при Белом доме якобы обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых Москве попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев в преддверии президентских выборов в ноябре.