В США заявили, что Трамп теперь видит ценность НАТО и наличия союзников

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп теперь видит ценность Организации Североатлантического договора (НАТО), а также наличия у Вашингтона зарубежных союзников. Такое мнение выразила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Считаю, что он теперь действительно видит ценность НАТО, ценность союзников", - заявила американский дипломат в открытом интервью газете The Washington Post, которое транслировалось в режиме реального времени в интернете. Хатчисон комментировала неоднократно становившиеся достоянием гласности сведения о том, что Трамп резко критически отзывался о некоторых союзниках Вашингтона по НАТО и о самом альянсе, а также якобы ставил вопрос о потенциальном выходе Соединенных Штатов из этой организации.

"Думаю, что он применял такую риторику в прошлом, когда говорил [союзникам]: вам надо делать больше. Думаю, что союзники активизировались, и он это понимает", - сказала постпред. Как она выразилась, Трамп в этом смысле "пошел на поправку".

Хатчисон высказалась категорически за то, чтобы США продолжали оставаться в НАТО. "Я бы сказала, что США должны быть в НАТО, связаны этими трансатлантическими узами. Не думаю, что есть какие-то вопросы [на этот счет]", - подчеркнула постпред. С ее точки зрения, США "привносят [в альянс] нечто большее, чем просто военный потенциал". "Мы привносим волю сдерживать врагов. <...> И мы готовы делать шаги, необходимые для того, чтобы вооружаться против них", - полагает Хатчисон.

При этом дипломат утверждала, что основными потенциальными противниками не только США, но и НАТО в целом в обозримой перспективе будут Россия и Китай. "Это будет конкуренция сверхдержав", - отметила Хатчисон, комментируя перспективы дальнейшего развития международных отношений. Постпред также фактически признала, что США активно подталкивают союзников по НАТО и даже не входящие в альянс страны к противодействию России и Китаю. "Поэтому мы вносим в альянс нечто большее, чем просто деньги, потенциал. Мы вносим волю. Считаю, что союзники это видят и хотят этого", - добавила Хатчисон.

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января 2018 года. Как уточнил тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны США, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем". США будут и дальше вести военные кампании против террористов, однако "соперничество между великими державами, а не терроризм", находится теперь в центре внимания при обеспечении национальной безопасности США, пояснил Мэттис.