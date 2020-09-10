Лондон заверил, что принятие закона о внутреннем рынке не будет антиконституционным шагом

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Британский парламент не выйдет за пределы конституции, если примет законопроект о внутреннем рынке, который стал яблоком раздора в отношениях Лондона и Брюсселя, поставив под угрозу достижение соглашения о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом. Об этом говорится в правовом заключении, распространенном в четверг на портале правительственной информации Соединенного Королевства.

"Установленным принципом международного права является обязательство государства добросовестно исполнять свои обязательства. Это является и будет оставаться ключевым принципом, определяющим подход Великобритании к международным отношениям", - говорится в документе. "Однако в трудных и весьма исключительных обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, важно помнить об основополагающем принципе парламентского суверенитета. Парламент является суверенным с точки зрения внутреннего законодательства и может принимать законы, которые нарушают договорные обязательства Великобритании. Парламент не будет действовать неконституционно, принимая такое законодательство", - делается вывод в правовом заключении.

При этом особенно подчеркивается, что соглашение о выходе из ЕС, включая протокол по Северной Ирландии, "отчетливо подходит под принцип суверенитета парламента".

Причиной резкого обострения отношений между Лондоном и Брюсселем стал представленный в среду британским правительством законопроект, призванный регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". Речь идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit - о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

В четверг Еврокомиссия распространила коммюнике, пообещав "использовать средства правовой защиты", если Великобритания примет упомянутый закон, так как он представляет собой "серьезное нарушение соглашения о выходе Великобритании из ЕС и международного права".

На фоне этих новостей курс фунта ослабел к доллару и евро. В настоящий момент за £1 дают $1,288 и €1,08.