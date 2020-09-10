США и НАТО проведут в 2021 году в Европе противоракетные учения с участием 10 стран

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Противоракетные учения Formidable Shield ("Грозный щит") с участием ВМС США и их союзников по НАТО пройдут в 2021 году в Европе. Об этом сообщил в четверг директор агентства по ПРО Минобороны США Джон Хилл на онлайн-семинаре, организованном профильным американским еженедельником Defense News, по перспективам развития систем ПВО до 2030 года.

"Мы намерены провести учения Formidable Shield в следующем году в Европе", - сказал он. В них примут участие "представители 10 стран и десятки военных кораблей". Хилл подчеркнул, что проведение подобных маневров важно для обеспечения координации противоракетных усилий союзников по НАТО.

Formidable Shield проводятся раз в два года. В 2019 году они проходили у берегов Шотландии и в них приняли участие США, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Франция. Бельгия и Германия присылали своих штабных офицеров. В маневрах тогда задействовали 13 кораблей, в том числе эсминцы, вооруженные противоракетами SM-3, более 10 самолетов и 3,3 тыс. военнослужащих.