США проведут более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений в ближайшие 4 года

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Пентагон намерен провести в ближайшие четыре года свыше сорока испытаний гиперзвуковых вооружений с прицелом на их окончательную доводку и передачу в войска. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист.

"В течение следующих четырех лет мы проведем более 40 летных испытаний, чтобы разработать семейство гиперзвуковых вооружений и передать его нашим боевым частям", - заявил первый заместитель главы американского военного ведомства.