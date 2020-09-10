В Брюсселе прошла техническая встреча военных делегаций Анкары и Афин

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Техническая встреча военных делегаций Турции и Греции по ситуации в Восточном Средиземноморье прошла в пятницу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

"В штаб-квартире НАТО завершилась техническая встреча между военными делегациями Турции и Греции, на которой обсуждались "Методы разделения", - отмечается в коммюнике. - Последующее заседание планируется провести в ближайшие дни".

Греция не признает заключенный в ноябре 2019 года Анкарой с базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, документ, в котором имеются координаты для фактического разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон Турции и Ливии, лишает греческие острова, которые находятся между Турцией и Ливией, права на континентальный шельф и исключительные экономические зоны.

В свою очередь Греция заключила этим летом с Италией и Египтом соглашения о разграничении морских зон. Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В свою очередь Греция привела в боевую готовность свои вооруженные силы и заявила, что будет защищать свои суверенные права.