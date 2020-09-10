Турция настаивает на проведении переговоров с Грецией без предварительных условий

АНКАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Турция настаивает на проведении переговоров с Грецией по ситуации в Восточном Средиземноморье без предварительных условий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном отношениям с Грецией.

"Мы призываем Грецию сесть за стол переговоров без предварительных условий. Иначе мы будем вынуждены выдвинуть собственные условия для начала диалога", - подчеркнул глава МИД Турции.

Ранее в пятницу, выступая на этом же заседании, глава греческого внешнеполитического ведомства заявил, что Турция должна немедленно вывести свои суда, включая военные корабли, с греческого континентального шельфа в Восточном Средиземноморье.