Суд в Киеве обязал офис генпрокурора начать новое расследование против Порошенко

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Суд в Киеве обязал офис генпрокурора Украины начать расследование нового уголовного дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, которое касается невозвращенного кредита государственному Укрэксимбанку. Об этом в четверг сообщил юрист Андрей Портнов, по заявлению которого расследуются уголовные дела против экс-президента.

"Суд обязал начать расследование по факту мошенничества и злоупотребления властью", - написал Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о событиях 2017 года, когда Порошенко получил кредит для судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", которым владел до 2018 года. Как утверждает юрист, кредит был получен в "контролируемом им (Порошенко - прим. ТАСС) и его родственниками Укрэксимбанке под гарантии Минфина". По данным юриста, средства государственному банку возвращены не были, а долги "Кузницы на Рыбальском" погасил Минфин за счет государственного бюджета.

Недвижимость и акции завода уже арестованы

В конце августа Портнов сообщил, что суд в Киеве в рамках дела о хищении и "отмывании" средств против Порошенко арестовал все недвижимое имущество и акции судостроительного завода "Кузница на Рыбальском". По словам Портнова, по ходатайству офиса генпрокурора Украины арестовано все недвижимое имущество предприятия и 94% акций организации. В сентябре 2019 года Печерский районный суд Киева по заявлению Портнова уже арестовывал активы завода "Кузница на Рыбальском". Однако 19 ноября Киевский апелляционный суд снял этот арест, указав на необоснованность решения и нарушения Уголовно-процессуального кодекса следователями Государственного бюро расследований Украины.

Завод "Кузница на Рыбальском" заложен в 1862 году, в советское время он носил название "Ленинская кузница", с 1995 и до 2018 года им владел Петр Порошенко. Современное название предприятие получило в 2017 году на волне кампании по декоммунизации. С 2016 года правительство Украины разрешило заводу экспортировать товары военного назначения, что помогло ему существенно увеличить оборот. В заявлении, которое Портнов подал в суд, он обвинил Порошенко в хищении бюджетных средств через "Кузницу на Рыбальском", которые тот якобы позже легализовал через продажу завода в офшоре.

Осенью 2018 года группа "ТАС" украинского предпринимателя Сергея Тигипко договорилась о покупке "Кузницы на Рыбальском". Украинские СМИ сообщали, что Тигипко заплатил около 300 млн долларов. Он выкупил долю Порошенко, который на тот момент имел 73,9% акций, 15 ноября 2018 года. После этой сделки украинские СМИ сообщали, что незадолго до продажи завода из собственности предприятия вывели объекты недвижимости площадью около 6 тыс. кв. метров.

На данный момент в отношении Порошенко возбуждено более 20 уголовных дел. Большая часть из них открыта по заявлениям Портнова.