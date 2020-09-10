Уехавшие в Киев оппозиционеры Кравцов и Родненков хотят вернуться в Белоруссию

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов заявили, что планируют вернуться в Белоруссию в течение двух или трех недель. Об этом оппозиционеры рассказали в четверг в интервью украинскому изданию " Страна ".

По их мнению, возвращение в Белоруссию - "это возможность дестабилизировать режим нестандартными действиями". "И наша эффективность здесь [на Украине] будет снижаться - все-таки важно быть на месте. Дистанционно участвовать в революции сложно", - сказал Кравцов, добавив, что возвращение планируется в течение двух-трех недель.

По словам Антона Родненкова, прежде чем вернуться в Белоруссию, они планируют поехать в Литву и Польшу и работать оттуда. Члены Координационного совета осознают, что по возвращении они могут быть арестованы, поэтому намерены сделать свое возвращение в Белоруссию "ярким". "Мы хотим сделать свое возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки, - рассказал Родненков. - Но пока определенного плана нет. Хотим, чтобы это было публично и заметно".

Кравцов и Родненков в очередной раз уточнили, что не планируют просить предоставить им политическое убежище на территории Украины, так как "находятся в рамках политической кампании".

Ранее Родненков и Кравцов в ходе пресс-конференции сообщили, что пересекли границу Белоруссии и Украины легально и по собственному согласию. Накануне, рассказали оппозиционеры, они были задержаны неизвестными людьми. Кроме того, они сообщили, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, также насильно доставленная на границу с Украиной, не желала покидать пределы своей страны, поэтому порвала свой паспорт.

Во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем телеграм-канале сообщил, что Колесникова была задержана в ночь на вторник при незаконном пересечении границы с Украиной, когда она, по данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, проходила контроль вместе со своими соратниками Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.